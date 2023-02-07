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В одной из областей Украины 8 февраля не будут выключать свет

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В одной из областей Украины 8 февраля не будут выключать свет

Фото: Associated Press

В Донецкой области будут проводить замеры мощности потребления электроэнергии.

Завтра, 8 февраля, в Донецкой области будет отменено ограничение электроснабжения. Сутки в регионе не будут выключать свет.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

"Укрэнерго" будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии в Донецкой области для определения актуальных показателей. В этой связи завтра в регионе не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг необходимо для того, чтобы определить корректные лимиты при использовании графиков.

"Если завтра у вас исчезнет свет, то, возможно, это произошло из-за аварии или вражеских обстрелов", — предупредили в "Укрэнерго".

Напомним, 9 февраля по всей Хмельницкой области будут проведены режимные замеры. Поэтому электроэнергия по области будет в течение всего дня.

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Дата публикации
Просмотры
1447
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