Украина
934
1 мин

Один из городов - под массированной атакой России, раздались взрывы

Из-за массированной атаки дронов в Сумах исчез свет, раздавались взрывы.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Сегодня вечером в Сумах раздалась серия мощных взрывов.

Об этом сообщили в Общественном.

В Воздушных Силах ВСУ сообщают, что зафиксировано движение БПЛА из Сумщины на Полтавщину.

Также местные паблики сообщают о массированной атаке «Шахедов». В результате атаки часть города Сумы осталась без электроснабжения. В настоящее время в области было слышно около 11 взрывов.

Напомним, во время выполнения боевого задания на восточном направлении фронта погиб военный летчик — старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.

934
