Один из городов - под массированной атакой России, раздались взрывы
Из-за массированной атаки дронов в Сумах исчез свет, раздавались взрывы.
Сегодня вечером в Сумах раздалась серия мощных взрывов.
Об этом сообщили в Общественном.
В Воздушных Силах ВСУ сообщают, что зафиксировано движение БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
Также местные паблики сообщают о массированной атаке «Шахедов». В результате атаки часть города Сумы осталась без электроснабжения. В настоящее время в области было слышно около 11 взрывов.
Напомним, во время выполнения боевого задания на восточном направлении фронта погиб военный летчик — старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.