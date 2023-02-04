В одной из областей Украины на следующей неделе не будут выключать свет

В четверг, 9 февраля, по всей Хмельницкой области не будут выключать свет.

По указанию Минэнерго, 9 февраля, в четверг, в Хмельницкой области будут проведены режимные замеры, поэтому электроэнергия по области будет в течение всего дня.

Об этом сообщает АО "Хмельницкоблэнерго".

"Энергетики все сутки будут фиксировать необходимую потребность электрической нагрузки на область. Соответственно почасовых отключений и других ограничений в этот день не будет. В дальнейшем же результаты измерений будут использоваться для определения лимита для области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае повторных массированных атак на объекты критической инфраструктуры и соответственно существенного роста дефицита электрической мощности – режимные замеры могут быть вновь перенесены.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, что в Украине сократится время отключений света, когда Евросоюз начнет экспорт 2 ГВт электроэнергии, о чем на днях заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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