В одной из областей Украины не будут выключать свет: когда и почему

Нынешние лимиты устанавливались исходя из показателей, замеренных по Николаевщине в октябре 2022 года, отметили в облэнерго.

В среду, 8 февраля, в Николаевской области не будут выключать свет из-за замеров объемов потребления электроэнергии.

Об этом сообщает "Николаевоблэнерго".

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"Предельные величины потребления вычисляются отдельно для каждого оператора системы распределения и напрямую зависят от объемов потребления в день замеров. Нынешние лимиты устанавливались исходя из показателей, замеренных по Николаевщине в октябре 2022 года. Поэтому завтра никаких плановых, включая почасовые, отключений не будет – все потребляют электроэнергию в нормальном режиме", – объясняет компания.

Отмечают, что для каждого оператора системы распределения определены дни замеров объемов потребления. В Николаевской области – это среда, 8 февраля.

"В случае новых ракетных атак или других причин, которые могут привести к значительному дефициту в энергосистеме, день замеров будет перенесен", – предупреждают в облэнерго.

Где еще не будут введены графики отключения света на этой неделе

Как сообщалось, 9 февраля по всей Хмельницкой области будут проведены режимные замеры. Поэтому электроэнергия по области будет в течение всего дня.

Также из-за замеров электроэнергии свет будет целый день 8 февраля в Донецкой области. В ДТЭК подчеркнули, что такой шаг необходимо для того, чтобы определить корректные лимиты при применении графиков.

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