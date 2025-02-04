В одной из областей Украины отменили графики аварийных отключений

Из-за обстрелов со стороны РФ ситуация в энергосистеме остается непростой.

В Черкасской области отменены графики аварийных отключений. При этом необходимость экономно потреблять электроэнергию остается актуальной.

Об этом сообщили в "Черкассыоблэнерго".

"Обратите внимание на работу энергоемких приборов, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов (электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновки, стиральные и сушильные машины, электрические духовые шкафы, посудомоечные машины, кондиционеры, пылесосы, электрочайники, кофеварки, кофеварки региона.

Напомним, в некоторых регионах Украины 4 февраля применены аварийные отключения. Это произошло из-за повреждений, нанесенных враждебными ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии.

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