В одной из областей Украины произошло землетрясение

В Тернопольской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2 балла. Подземный толчок произошел вчера в 18:27.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

"Координаты 49,56 с.ш. 25,92 в.д., Магнитуда — 2,6 (по шкале Рихтера), расчетная интенсивность в источнике — 2 балла", — говорится в сообщении.

Землетрясения такой интенсивности регистрируются только сейсмическими приборами. Ощущаться могут отдельными людьми, которые находятся в состоянии полного покоя на верхних этажах многоэтажек.

Напомним, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение вечером, 3 марта. Его зафиксировали недалеко от села Дземброня в Верховинском районе.

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