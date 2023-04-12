В одной из областей Украины произошло землетрясение: подробности

Подобные толчки человек не может ощутить.

В среду, 12 апреля, вблизи города Яремче Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла.

Об этом сообщили в Главном центре спецконтроля.

Как отмечают ученые, источник землетрясения находится 10 км западнее г. Яремче, Ивано-Франковской области, на глубине 6 км.

"По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что такие незначительные землетрясения уже случались в Прикарпатье, в частности 22 декабря 2022 года в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области с магнитудой 2,4.

Напомним, 5 апреля 2023 года около 12 часов к югу от Мукачево Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2 балла по шкале Рихтера.

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