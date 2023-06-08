В одной из областей Украины произошло землетрясение: подробности

В четверг, 8 июня, в Полтавской области зарегистрировано землетрясение магнитудой (по шкале Рихтера) 3,7.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Землетрясение зарегистрировано в 10:23:41 (по киевскому времени). Источник землетрясения находился в 26 километрах юго-восточнее Полтавы, на глубине 10 км.

"По классификации землетрясений относится к ощутимым. Землетрясение ощущается немногими людьми, находящимися внутри помещения; под открытым небом – только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть более сильнее – на сильнее – этажах", – говорится в сообщении.

Подобные по силе землетрясения на территории Полтавской области регистрировались и раньше, в том числе последние из них 26 мая и 14 января 2023 с магнитудами 3,5 и 2,7 соответственно, и 3 октября 2022 — с магнитудой 3,4.

Напомним, 12 апреля вблизи города Яремче Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла. Подобные толчки человек не может ощутить.

5 апреля 2023 около 12 часов к югу от Мукачево Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2 балла по шкале Рихтера.

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