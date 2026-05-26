В одной из областей Украины расширили обязательную эвакуацию: что нужно знать и куда обращаться украинцам
Власти подчеркивают: не откладывайте выезд и не ждите осложнения ситуации.
В Богодуховской громаде на Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации из-за угрозы обстрелов. В список добавили еще шесть населенных пунктов.
Об этом сообщил городской голова Богодухова Владимир Белый.
В обновленный список вошли:
Винницкие Иваны
Дегтяри
Степное
Короткое
Шубы
Сенное
Местные власти призывают людей не медлить с выездом и делать это заблаговременно. Из-за усложнения ситуации с безопасностью усиливают оповещение населения и разъяснительную работу.
Эвакуация продолжается ежедневно с участием спасателей, полиции и волонтеров.
За последнюю неделю из опасных районов Харьковской области эвакуировали 427 человек. Среди них — 38 детей и 57 человек с инвалидностью.
Для эвакуации работают телефонные линии:
203 — круглосуточная горячая линия
067 177 07 40, 095 285 70 12 — «Білий янгол»
093 177 64 58 — Helping to Leave
102 — полиция
В Богодуховском районе ранее уже вводили обязательную эвакуацию в населенных пунктах Ивано-Шийчинского старостинского округа. По состоянию на 11 мая в селе Ивано-Шейчино оставалось 38 человек, в селе Братеница — 13. В селе Тимофеевка жителей не осталось.
Напомним, в Купянском районе Харьковской области приняли решение о расширении территорий обязательной и принудительной эвакуации населения. В частности, эвакуация касается населенных пунктов Шевченковской и Великобурлукской громад, откуда планируют вывезти сотни жителей, среди которых есть дети.
Также в Славянске Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации детей из районов, находящихся под постоянной угрозой обстрелов. Эвакуация касается ряда улиц, переулков и въездов в город, где ситуация с безопасностью остается сложной из-за боевых действий и риска вражеских атак.