Украина
481
2 мин

В одной из областей Украины расширили обязательную эвакуацию: что нужно знать и куда обращаться украинцам

Власти подчеркивают: не откладывайте выезд и не ждите осложнения ситуации.

Дарья Щербак
Эвакуация людей / © Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины/Facebook

В Богодуховской громаде на Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации из-за угрозы обстрелов. В список добавили еще шесть населенных пунктов.

Об этом сообщил городской голова Богодухова Владимир Белый.

В обновленный список вошли:

  • Винницкие Иваны

  • Дегтяри

  • Степное

  • Короткое

  • Шубы

  • Сенное

Местные власти призывают людей не медлить с выездом и делать это заблаговременно. Из-за усложнения ситуации с безопасностью усиливают оповещение населения и разъяснительную работу.

Эвакуация продолжается ежедневно с участием спасателей, полиции и волонтеров.

За последнюю неделю из опасных районов Харьковской области эвакуировали 427 человек. Среди них — 38 детей и 57 человек с инвалидностью.

Для эвакуации работают телефонные линии:

  • 203 — круглосуточная горячая линия

  • 067 177 07 40, 095 285 70 12 — «Білий янгол»

  • 093 177 64 58 — Helping to Leave

  • 102 — полиция

В Богодуховском районе ранее уже вводили обязательную эвакуацию в населенных пунктах Ивано-Шийчинского старостинского округа. По состоянию на 11 мая в селе Ивано-Шейчино оставалось 38 человек, в селе Братеница — 13. В селе Тимофеевка жителей не осталось.

Эвакуация из регионов — последние новости

Напомним, в Купянском районе Харьковской области приняли решение о расширении территорий обязательной и принудительной эвакуации населения. В частности, эвакуация касается населенных пунктов Шевченковской и Великобурлукской громад, откуда планируют вывезти сотни жителей, среди которых есть дети.

Также в Славянске Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации детей из районов, находящихся под постоянной угрозой обстрелов. Эвакуация касается ряда улиц, переулков и въездов в город, где ситуация с безопасностью остается сложной из-за боевых действий и риска вражеских атак.

