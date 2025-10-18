В одной из областей Украины введены графики отключения света: подробности

Отключение света / © ТСН.ua

Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» ввела на территории Сумской области графики аварийных отключений (ГАО) электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации в Telegram.

«По указанию НЭК „Укрэнерго“, на территории Сумщины введены графики аварийных отключений», — говорится в сообщении.

Согласно распространенной информации, ГАВ применяются для 1-й и 2-й очередей потребителей.

В «Сумыоблэнерго» отметили, что применение ГАВ является экстренной мерой, которая используется в аварийных ситуациях для немедленного снижения уровня потребляемой мощности в сети.

«В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это — аварийная ситуация. Это НЕ графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки», — пояснили в компании.

В качестве основной причины введения любых ограничений энергетики указывают последствия военной агрессии России и повреждения энергетических объектов в результате обстрелов.

«Все ограничения действуют до отмены командой НЭК „Укрэнерго“», — подытожили в «Сумыоблэнерго».

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 октября, в некоторых областях снова прибегают к аварийным графикам отключений света Причина — сложная ситуация в энергосистеме.