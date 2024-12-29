В одной из областей Украины ввели аварийные графики отключения света

В воскресенье, 29 декабря, в Сумской области применили аварийные отключения света. Жителей просят экономить электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба АО '' Сумыоблэнерго ''.

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины с 17:00 введены графики аварийных отключений для 1,2,3 очередей", — подчеркнули в компании.

"Сумыоблэнерго" отметило, что очередь по графику аварийных отключений отображается на момент отключения в реальном времени на сайте облэнерго.

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью во время почасовых", — добавили в компании.

Напомним, накануне в трех областях Украины вводили аварийные отключения света – в Полтавской, Днепропетровской и Сумской.

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