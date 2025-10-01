В одной из областей Украины ввели график отключений света: что известно

Отключение света / © ТСН.ua

Реклама

На Черниговщине и Славутиче сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара, нанесенного сегодня, 1 октября, около 16:00.

Об этом сообщили в « Черниговоблэнерго».

В результате атаки были поражены важные энергетические объекты, что повлекло за собой системную аварию в сети и мгновенное отключение 307 тысяч потребителей в нескольких районах области.

Реклама

Действует График почасового отключения (ГПО)

Из-за недостаточности имеющейся мощности энергетики вынуждены предпринять крайние меры — введение Графика почасового отключения электроснабжения (ГПО), которое начало действовать с 20:00 1 октября.

Ключевые детали Графика:

Сразу четыре очереди.

Принцип: Три часа со светом через шесть часов без света (3/6).

Дополнительно: В графике будет отдельно отмечаться время на переподключение, когда электроэнергия будет отключаться и включаться.

Энергетики отмечают, что, хотя объем ограничений очень большой, это временное решение, необходимое для предотвращения еще большей катастрофы в энергосистеме. Восстановительные работы на поврежденных объектах будут продолжаться круглосуточно, с учетом ситуации безопасности Потребителей призывают отнестись к введению ГБО с пониманием.

Список адресов, которые внесены в группы отключений электроэнергии есть по ссылке.

Графика почасового отключения электроснабжения. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Графика почасового отключения электроснабжения. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Реакция и действие властей

Как сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, они уже работают над восстановлением электроэнергии. Ситуация в области под контролем.

Реклама

«Больницы, объекты ЖКХ, учреждения социальной сферы — переходят на генераторы. Запас горючего есть. Усиливаем, где расходы велики. Транспорт по Чернигову — запускаем больше автобусов. Следите за объявлениями городского совета по изменению движения», — отметил начальник ОВА.

Также заверил, что операторы мобильной связи работают в соответствии с заранее наработанными алгоритмами для таких экстренных случаев.

Полиция обеспечивает усиленное дежурство во всех населённых пунктах, где отсутствует электроснабжение.

Предприятия используют альтернативные источники питания для работы оборудования. В местах, где мощностей будет недостаточно, организуют подвоз питьевой воды.

Реклама

«Враг коварен. Ситуация как сегодня — такое развитие мы не исключали. Все службы перешли на уже отработанный формат работы. Ситуация также находится на контроле в Правительстве. Привлекаем дополнительные ресурсы, где это нужно», — подытожил начальник ОВА.

Напомним, жители города Днепр видели в небе странную вспышку перед тем, как начались перебои с электроснабжением.

Но, несмотря на российские атаки на энергетику Украины блекаутов, катастрофы не будет. Возможны только ограничения света. А киевлянам нужно беспокоиться в последнюю очередь.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ответ на обстрелы Россией критической инфраструктуры Украина может устроить блекаут в Москве.