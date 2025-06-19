В одной из областей Украины запретили массовые мероприятия: в чем причина

Полтава / © ТСН.ua

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В связи с повышенной угрозой атак со стороны врага в Полтавской области временно запретили проведение всех массовых мероприятий. Такое решение было принято на заседании Совета обороны области.

Об этом сообщил депутат горсовета Максим Малько.

Ограничения охватывают:

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торжественные события в заведениях культуры,

концерты,

спортивные соревнования и активности на открытом воздухе,

любые публичные собрания, связанные со скоплением людей.

По словам чиновника, главной целью решения является защита жизни и здоровья жителей.

Ограничения будут действовать до дальнейших распоряжений и могут быть пересмотрены в соответствии с изменениями на фронте и уровнем угрозы.

Напомним, в Полтаве нашли мертвым 22-летнего псевдоволонтера, которого в апреле 2025 года обвиняли в присвоении около 3 млн грн средств для ВСУ.

В полиции отметили, что мужчину нашли мертвым в частном доме.

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