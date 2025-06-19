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- Украина
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В одной из областей Украины запретили массовые мероприятия: в чем причина
Под запрет попали концерты, соревнования и публичные события.
В связи с повышенной угрозой атак со стороны врага в Полтавской области временно запретили проведение всех массовых мероприятий. Такое решение было принято на заседании Совета обороны области.
Об этом сообщил депутат горсовета Максим Малько.
Ограничения охватывают:
торжественные события в заведениях культуры,
концерты,
спортивные соревнования и активности на открытом воздухе,
любые публичные собрания, связанные со скоплением людей.
По словам чиновника, главной целью решения является защита жизни и здоровья жителей.
Ограничения будут действовать до дальнейших распоряжений и могут быть пересмотрены в соответствии с изменениями на фронте и уровнем угрозы.
Напомним, в Полтаве нашли мертвым 22-летнего псевдоволонтера, которого в апреле 2025 года обвиняли в присвоении около 3 млн грн средств для ВСУ.
В полиции отметили, что мужчину нашли мертвым в частном доме.