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- Украина
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В одной из областей усиливают мобилизацию: что известно
Глава Херсонской ОВА провел совещание по улучшению мобилизационных мероприятий в регионе.
В Херсоне провели совещание по проведению мобилизации в регионе.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
«Это было подробное обсуждение работы всех привлеченных структур. Наша задача обеспечить четкую координацию работников полиции, ТЦК и ВВК», — сказал он.
Прокудин заслушал доклад в.и.о. начальника Херсонского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Панасюка о результатах мобилизационной кампании.
«Проанализировали сделанное, увидели пробелы. Выясняли причины, работаем над их решением. Также сфокусировались на отладке коммуникации между работниками территориального центра комплектования и громадами. Максимально концентрируемся на поставленных задачах государством, работаем на результат», — говорит председатель ОВА.
Прокудин поручил усилить контроль над оповещением военнообязанных и распределить нагрузку между ВВК.
Ранее президент Зеленский ответил, сколько еще продлится мобилизация в Украине.