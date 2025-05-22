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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В одной из областей усиливают мобилизацию: что известно

Глава Херсонской ОВА провел совещание по улучшению мобилизационных мероприятий в регионе.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине

В Херсоне провели совещание по проведению мобилизации в регионе.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Это было подробное обсуждение работы всех привлеченных структур. Наша задача обеспечить четкую координацию работников полиции, ТЦК и ВВК», — сказал он.

Прокудин заслушал доклад в.и.о. начальника Херсонского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Панасюка о результатах мобилизационной кампании.

«Проанализировали сделанное, увидели пробелы. Выясняли причины, работаем над их решением. Также сфокусировались на отладке коммуникации между работниками территориального центра комплектования и громадами. Максимально концентрируемся на поставленных задачах государством, работаем на результат», — говорит председатель ОВА.

/ © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

© Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Прокудин поручил усилить контроль над оповещением военнообязанных и распределить нагрузку между ВВК.

Ранее президент Зеленский ответил, сколько еще продлится мобилизация в Украине.

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