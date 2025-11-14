В одной из областей ужесточились графики отключений света

Отключение света. / © Associated Press

В Запорожской области ужесточились графики отключения света. К таким усилениям прибегли по указанию «Укрэнерго» из-за обстрелов объектов генерации и подстанций на этой неделе.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Сейчас, по данным «Запорожьеоблэнерго», стабилизационными графиками покрыто 75% бытовых потребителей в областном центре, остальные — на линиях, питающих критическую инфраструктуру.

«Считаю, что 25% — это все равно слишком много, потому что это несправедливо, когда четвертая часть жителей постоянно имеют электричество, а другие — подстраиваются под графики», — подчеркнул Федоров.

По его словам, теперь в области критически важные предприятия обязаны отключать (в пределах графиков) питающиеся от их линий жилые дома, чтобы обеспечить равномерное распределение часов отключений среди всех абонентов.

Кроме того, для предприятий, которые функционируют не круглосуточно, а по четкому графику, будут непрерывно подавать электроэнергии только в рабочее время, в другое время суток и выходные дни будут применяться общие графики почасовых отключений.

Отметим, что несколько дней назад Федоров сообщал о том, что в Запорожской области есть дома, где свет выключают на 14-16 часов. Впрочем, отмечал он, ситуация может ухудшиться.

Напомним, ранее член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщил, что отключение света в Украине будет действовать по меньшей мере до конца отопительного сезона до весны.

Впрочем, глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко обещает, что ситуация с отключениями «значительно улучшится» уже в следующие несколько недель.