В одной из областей Украины ослабили правила во время воздушных тревог — подробности

В Полтавской области ослабили правила во время воздушных тревог. Там с 17 ноября не будут выключать уличное и рекламное освещение.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

В регионе продлится режим светомаскировки с 23:00 до 05:00. Это означает, что освещение будет прекращаться в 23:00 и возобновляться с 05:00.

По словам Пронина, уличное освещение в воздушных тревогах просили не выключать местные жители. Они жаловались на неудобства, когда нужно возвращаться домой в вечернее время в темноте: труднее заметить пешеходов и увеличивается вероятность возникновения ДТП.

Тем временем в Ровно нарушили комендантский час. Там около полуночи устроили "подпольную вечеринку" в одном из заведений города. Несмотря на то, что внешне о работе клуба ничего не указывало, в помещении правоохранители обнаружили более 10 человек и персонал.

Напомним, почему в Украине участились продолжительные воздушные тревоги. Эксперт объяснил действия россиян во время вылетов МиГов.

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