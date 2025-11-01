В одной из областей временно отсутствует электроснабжение из-за атак РФ

Отключение света / © ТСН

В части Сумского района и Сум временно отсутствует электроснабжение. Причина – атаки РФ.

Об этом сообщает начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

Что со светом в Сумской области

Отмечается, что энергетики работают над скорейшим возобновлением подачи электроэнергии.

«Больницы и экстренные службы работают, отопление в медицинских учреждениях сохранено. Идет процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание», — говорится в сообщении.

По словам чиновника, на локациях, где нет света, разворачиваются пункты несокрушимости. Они должны обеспечить людей всем необходимым. Органы местного самоуправления организуют их функционирование.

«Все службы действуют слаженно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное снабжение светом, теплом и водой. Восстановление продолжается непрерывно», – отметил Григоров.

Ранее в Сумах начался отопительный сезон .

Запуск теплоснабжения поэтапный и будет продолжаться 3–5 суток. Таким образом, удастся обеспечить равномерную и безопасную подачу тепла в жилые дома. Работа продолжается, невзирая на постоянную угрозу обстрелов.

В ОВА подчеркивают слаженную работу коммунальных служб и теплоснабжающих предприятий. Все для того, чтобы жители как можно быстрее почувствовали тепло в своих домах.