В одной из областей временно прекратят отключать свет: что известно

В Харькове и Харьковской области временно отменили отключение света. Электричество не будет выключаться, пока не возобновят отопление и горячее водоснабжение.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубова, сообщает "Суспільне".

По его словам, накануне местные власти достигли договоренностей с премьером Денисом Шмыгалем, а также профильными министерствами по снятию лимитов по энергоиспользованию на территории Харькова и области.

"Это значит, что отключения к жителям применяться не будут пока, пока не будет нормализована ситуация с теплоснабжением и с поставкой горячей воды. Это принципиальная позиция правительства для того, чтобы поддержать харьковчан", — пояснил глава ОВА.

Синегубов также сообщил, что вчера российские военные атаковали Харьков 13 ракетами: С-300, С-400, "Искандер", Х-59. Кроме того, после ракетной атаки оккупанты использовали 17 Shahed.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили о графиках отключений света на 26 декабря. Облэнерго будут задействовать одну и полторы очереди отключений.

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