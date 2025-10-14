В одной из областей ввели аварийные отключения: что известно

Отключение света / © ТСН

В Сумской области были введены графики аварийных отключений (ГАО).

Об этом сообщает АО «Сумыоблэнерго».

Такое указание предоставили в национальной энергетической компании «Укрэнерго». В настоящее время ограничения мощности действуют для первой и второй очередей потребителей.

Энергетики отмечают, что графики аварийных отключений являются экстренной мерой. Их применяют исключительно в аварийных случаях, когда необходимо оперативно и значительно снизить объем потребляемой из сети мощности. Поэтому, в отличие от графиков почасовых отключений, продолжительность обесточивания при ГАВ невозможно прогнозировать.

«Единственная причина применения каких-либо ограничений — это военная агрессия россии против украинского народа и повреждение энергообъектов вследствие обстрелов армией РФ», — отметили в АО «Сумыоблэнерго».

Проверить действуют ли аварийные отключения можно в реальном времени в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Напомним, еще вчера вечером ввели экстренные отключения электроэнергии на Днепропетровщине. Такое сообщение разместили на сайте «ДТЭК Днепровские электросети». Днепряне сообщали, что в отдельных районах города сейчас нет света.

А ночью на 14 октября российская оккупационная армия атаковала Кировоградскую область. Под прицелом оказалась критическая инфраструктура региона. Отключение света произошло в пяти населенных пунктах.