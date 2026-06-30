ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
373
Время на прочтение
1 мин

В одной из областей ввели аварийные отключения света: подробности

Жителей Сумской области предупредили о введении аварийных отключений света.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
В одной из областей ввели аварийные отключения света: подробности

© unsplash.com

В Сумской области 30 июня используются аварийные отключения света. Речь идет о 10 очередях потребителей.

Об этом сообщает «Сумыоблэнерго».

Как отмечают в ведомстве, по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Сумской области повторно введены графики аварийных отключений для 10 очередей потребителей.

«Также есть отключение из-за вооруженной агрессии России», — добавляют в «Сумыоблэнерго».

Энергетики работают над ликвидацией последствий в усиленном режиме.

Ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о возможных отключениях электроэнергии продолжительностью до 5 часов в сутки. Причина — жаркая погода и повышенная нагрузка на энергосистему. По данным энергетиков, самым сложным остается вечерний час пик, ведь потребление резко возрастает в ситуации, когда генерации для полного покрытия спроса может не хватать. К сожалению, есть вероятность того, что ситуация может усложниться, и продолжительность ограничений возрастет. Это возможно в случае массированных атак на энергетическую инфраструктуру

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
373
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie