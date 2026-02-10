В одной из областей ввели чрезвычайную ситуацию в энергетике: подробности

Электроэнергия / © ТСН

Из-за постоянных обстрелов со стороны РФ и критического состояния энергетической инфраструктуры ситуацию в энергосфере Харьковской области официально признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС)

«Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании сложившейся в энергетической сфере Харьковщины обстановки чрезвычайной ситуацией регионального уровня», — сообщил Олег Синегубов.

Напомним, 9 февраля российские оккупационные войска ударили беспилотниками типа Молния по Шевченковскому району Харькова. Взрыв произошел вблизи жилого массива, повлекший за собой разрушение гражданской инфраструктуры.

Также 10 февраля российские войска атаковали дроном автомобиль, развозивший хлеб жителям Боровской общины Харьковской области. Исполняющий обязанности старосты Сергей Никорич получил ранения.