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В одной из областей ввели экстренные отключения, еще в одной — локальные аварии
В Днепре и в четырех районах области действуют экстренные отключения электроэнергии. Параллельно в ДТЭК фиксируют резкий скачок аварийных ситуаций в Одесской области.
В Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах Днепропетровщины ввели экстренные отключения света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Пользователей предупреждают, что нрафики почасовых отключений не работают.
«По причине повреждения магистральных сетей ситуация в области остается тяжелой», — отмечают в ДТЭК.
Энергетики рассказали, что уже вернули свет объектам критической инфраструктуры. Ремонтные работы продолжаются, но их усложняют длительные воздушные тревоги.
Также тяжелая ситуация со светом в Одесской области.
В ДТЭК сообщили, что в Одесской области после последних вражеских обстрелов в 15 раз выросло количество локальных аварий в электросетях.
Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, специалистам удалось стабилизировать энергосистему региона после вражеских атак, однако сети остаются уязвимыми к перегрузкам.
Когда после длительных обесточений жители одновременно запускают обогреватели, бойлеры, стиральные машины или кухонную технику, это провоцирует перегрузку, новые аварии и повторное отключение электроэнергии.
Напомним, что сегодня, 24 ноября, в ряде областей последствия российских атак и непогоды оставили людей без света.