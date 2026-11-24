В Днепре и 4 районах области ввели экстренные отключения света / © ТСН.ua

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В Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах Днепропетровщины ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Пользователей предупреждают, что нрафики почасовых отключений не работают.

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«По причине повреждения магистральных сетей ситуация в области остается тяжелой», — отмечают в ДТЭК.

Энергетики рассказали, что уже вернули свет объектам критической инфраструктуры. Ремонтные работы продолжаются, но их усложняют длительные воздушные тревоги.

Также тяжелая ситуация со светом в Одесской области.

В ДТЭК сообщили, что в Одесской области после последних вражеских обстрелов в 15 раз выросло количество локальных аварий в электросетях.

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Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, специалистам удалось стабилизировать энергосистему региона после вражеских атак, однако сети остаются уязвимыми к перегрузкам.

Когда после длительных обесточений жители одновременно запускают обогреватели, бойлеры, стиральные машины или кухонную технику, это провоцирует перегрузку, новые аварии и повторное отключение электроэнергии.

Напомним, что сегодня, 24 ноября, в ряде областей последствия российских атак и непогоды оставили людей без света.

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