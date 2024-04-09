В одной из областей ввели графики отключения света

Во вторник, 9 апреля, в Харьковской области снова действуют графики отключения света. Кроме того, действуют лимиты потребления для промышленных потребителей на Криворожье.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", а также в Харьковоблэнерго.

"В Харьковской области сегодня с 06:50 действуют графики почасовых отключений", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Отмечается, что с утра в Харькове и области применяются почасовые отключения электроэнергии по графику, обнародованному ранее. Вся критическая инфраструктура заживлена.

Как сообщалось, ночью 9 апреля Россия атаковала энергообъекты в двух областях страны – во Львовской и Полтавской. Отмечается, что были повреждены высоковольтные подстанции.

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