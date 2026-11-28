- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
В одной из областей ввели индивидуальные графики отключений света
В Днепропетровской области ввели индивидуальные графики отключений электроэнергии для каждого дома, отказавшись от привычного разделения на очереди и подочереди.
В Днепропетровской области ввели индивидуальные графики отключений света.
Об этом сообщил ДТЭК.
«Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры привычные графики за очередями больше не действуют», — говорится в сообщении.
Чтобы жители могли планировать свой день, энергетики ДТЭК Днепровские электросети рассчитывают график по отдельности для каждого дома.
Напомним, после атаки в Кременчуге зафиксировали аварийное отключение электроэнергии. Без света остались около 1100 абонентов.
Кроме того, ситуация с электроснабжением в Запорожской и Днепропетровской областях остается сложной из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
Энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование и стараются как можно быстрее вернуть электричество потребителям. В то же время, работы осложняются последствиями российских ударов по энергетическим объектам.