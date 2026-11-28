Теперь время отключений будут определяться отдельно для каждого дома / © ТСН

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В Днепропетровской области ввели индивидуальные графики отключений света.

Об этом сообщил ДТЭК.

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«Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры привычные графики за очередями больше не действуют», — говорится в сообщении.

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Чтобы жители могли планировать свой день, энергетики ДТЭК Днепровские электросети рассчитывают график по отдельности для каждого дома.

Напомним, после атаки в Кременчуге зафиксировали аварийное отключение электроэнергии. Без света остались около 1100 абонентов.

Кроме того, ситуация с электроснабжением в Запорожской и Днепропетровской областях остается сложной из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование и стараются как можно быстрее вернуть электричество потребителям. В то же время, работы осложняются последствиями российских ударов по энергетическим объектам.

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