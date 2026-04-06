В одной из областей запретили богослужение на Пасху во время комендантского часа

Запрет связан с ухудшением ситуации безопасности в Херсонской области.

Анастасия Павленко
Пасхальная корзина / © Associated Press

В Херсонской области запретили богослужение на Пасху и во время поминальных дней, в частности в период комендантского часа.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Приняли решение о запрете проведения богослужений в культовых сооружениях и прилегающей территории во время комендантского часа, освящения приношений на улице и посещения кладбищ, если это не касается погребальных процессий», — отметил глава ОВА.

Запрет связан с ухудшением ситуации безопасности в Херсонской области.

Напомним, в этом году пасхальные праздники и поминальные дни пройдут в условиях повышенной безопасности. Из-за риска вражеских обстрелов украинцев просят избегать больших скоплений людей.

Отдельно украинцам напоминают: во время воздушной тревоги нужно немедленно направляться к укрытию. Храмы должны быть промаркированы указателями, которые подскажут путь в ближайшее безопасное место. Ответственность за безопасность людей во время праздников возлагается непосредственно на организаторов мероприятий.

