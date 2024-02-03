В одной из областей запретили движение по дорогам: что известно об ограничениях

Ограничения были введены в пограничные.
В Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничных районах. Речь идет о 5-километровой полосе от границы со страной-агрессорской Россией.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.
"Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Пивнич" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины", — говорится в сообщении.
Список дорог:
- Рыжевка – Будки;
- Будки – Искрисковщина;
- Безсаловка – Искрисковщина;
- Искрисковщина – Волфине – Шпиль – Павловка;
- Павловка – Екатериновка – Ободы;
- Ободы – Степне – Первое Травня;
- Степне – Первое Травня – Константиновка;
- Киндративка – Андреевка;
- Андреевка – Алексеевка;
- Беловоды – Водологи – Новониколаевка;
- Мирополье – Миропольское;
- Миропольское – Проходы – Турья;
- Мирополье – Миропольское – Большой Прикол;
- Турья – Степок;
- Угроиды – Степок;
- Михайловское – Степок;
- Покровское – Степок;
- Покровка – Михайловка;
- Покровка – Поповка – Высоке;
- Покровка – Краснополье;
- Рясне – Майское – Мезеновка;
- Порозок – Попивка;
- Александровка — Пономаренко.
На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано:
- с 8:00 до 17:00 до мая 2024;
- с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь 2024 года.
Как сообщалось, командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев призвал эвакуироваться жителей приграничных районов севера Украины. Речь идет о населенных пунктах Сумской и Черниговской областей из-за регулярных обстрелов РФ и привлечения ДРГ.