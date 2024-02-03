В одной из областей запретили движение по дорогам: что известно об ограничениях

Ограничения были введены в пограничные.

В Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничных районах. Речь идет о 5-километровой полосе от границы со страной-агрессорской Россией.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Пивнич" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

Список дорог:

Рыжевка – Будки;

Будки – Искрисковщина;

Безсаловка – Искрисковщина;

Искрисковщина – Волфине – Шпиль – Павловка;

Павловка – Екатериновка – Ободы;

Ободы – Степне – Первое Травня;

Степне – Первое Травня – Константиновка;

Киндративка – Андреевка;

Андреевка – Алексеевка;

Беловоды – Водологи – Новониколаевка;

Мирополье – Миропольское;

Миропольское – Проходы – Турья;

Мирополье – Миропольское – Большой Прикол;

Турья – Степок;

Угроиды – Степок;

Михайловское – Степок;

Покровское – Степок;

Покровка – Михайловка;

Покровка – Поповка – Высоке;

Покровка – Краснополье;

Рясне – Майское – Мезеновка;

Порозок – Попивка;

Александровка — Пономаренко.

На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано:

с 8:00 до 17:00 до мая 2024;

с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь 2024 года.

Как сообщалось, командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев призвал эвакуироваться жителей приграничных районов севера Украины. Речь идет о населенных пунктах Сумской и Черниговской областей из-за регулярных обстрелов РФ и привлечения ДРГ.

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