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В одной из областей запретили движение по дорогам: что известно об ограничениях

В одной из областей запретили движение по дорогам: что известно об ограничениях

Дорогая. / Фото: Associated Press

Ограничения были введены в пограничные.

В Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничных районах. Речь идет о 5-километровой полосе от границы со страной-агрессорской Россией.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Пивнич" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

Список дорог:

  • Рыжевка – Будки;
  • Будки – Искрисковщина;
  • Безсаловка – Искрисковщина;
  • Искрисковщина – Волфине – Шпиль – Павловка;
  • Павловка – Екатериновка – Ободы;
  • Ободы – Степне – Первое Травня;
  • Степне – Первое Травня – Константиновка;
  • Киндративка – Андреевка;
  • Андреевка – Алексеевка;
  • Беловоды – Водологи – Новониколаевка;
  • Мирополье – Миропольское;
  • Миропольское – Проходы – Турья;
  • Мирополье – Миропольское – Большой Прикол;
  • Турья – Степок;
  • Угроиды – Степок;
  • Михайловское – Степок;
  • Покровское – Степок;
  • Покровка – Михайловка;
  • Покровка – Поповка – Высоке;
  • Покровка – Краснополье;
  • Рясне – Майское – Мезеновка;
  • Порозок – Попивка;
  • Александровка — Пономаренко.

На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано:

  • с 8:00 до 17:00 до мая 2024;
  • с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь 2024 года.

Как сообщалось, командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев призвал эвакуироваться жителей приграничных районов севера Украины. Речь идет о населенных пунктах Сумской и Черниговской областей из-за регулярных обстрелов РФ и привлечения ДРГ.

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