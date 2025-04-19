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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В одной из областей запретили включать свет в Пасхальную ночь

В Херсонской области вводится специальный режим светомаскировки.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
В Херсонской области запретили включать свет

Светомаскирование / © Associated Press

Совет обороны Херсонщины принял ряд решений по усилению мер безопасности на Пасху из-за угрозы российских провокаций.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Главные решения:

  • Запрет света ночью с 21:00 до 05:00 будет действовать специальный режим светомаски. Уличное освещение и свет в окнах жилых домов должны быть выключены.

  • Дополнительные патрули — количество правоохранителей в городах и селах возрастет, чтобы предотвратить массовые скопления людей.

  • Новые укрытия — для Херсона приобретут 10 уличных хранилищ в самых людных местах.

Напомним, в полиции предупредили о дополнительных мерах безопасности на Пасху.

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