- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1331
- Время на прочтение
- 1 мин
В одной из областей запретили включать свет в Пасхальную ночь
В Херсонской области вводится специальный режим светомаскировки.
Совет обороны Херсонщины принял ряд решений по усилению мер безопасности на Пасху из-за угрозы российских провокаций.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Главные решения:
Запрет света ночью с 21:00 до 05:00 будет действовать специальный режим светомаски. Уличное освещение и свет в окнах жилых домов должны быть выключены.
Дополнительные патрули — количество правоохранителей в городах и селах возрастет, чтобы предотвратить массовые скопления людей.
Новые укрытия — для Херсона приобретут 10 уличных хранилищ в самых людных местах.
Напомним, в полиции предупредили о дополнительных мерах безопасности на Пасху.