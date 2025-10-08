В одной из областей затруднено движение поездов: что известно об изменениях и задержаниях рейсов

Укрзализныця. / © Укрзализныця

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром 8 октября в результате российских атак затруднено движение поездов Нежинского направления. Некоторые рейсы курсируют по измененным маршрутам. Некоторые поезда задерживаются в пути.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, из-за вражеских обстрелов поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород - Харьков задерживаются на два часа.

Реклама

Измененным маршрутом будут курсировать следующие поезда:

№46 Ужгород — Харьков,

№113 Харьков — Львов,

№786 Киев - Терещенская,

№116 Киев — Сумы,

779 Сумы - Киев.

787 Терещенская - Киев.

Сегодня временно не будут курсировать поезда:

№6901 Носовка — Киев (Северная)

№6903 Нежин — Киев-Волынский

№6907 Нежин - Киев (Северная)

№6909 Нежин - Киев (Северная)

№6674 Немешаево — Святошино.

В течение дня по измененному маршруту будут следовать региональные рейсы:

№895 Конотоп — Фастов

№892/891 Фастов — Славутич

Как сообщалось, из-за ситуации в безопасности "Укрзализныця" приостановила и отменила поезда на одном направлении. В Полтавской области произошли изменения в движении поездов. В частности, некоторые пригородные рейсы не будут курсировать.

Реклама