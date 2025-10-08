- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 845
- Время на прочтение
- 1 мин
В одной из областей затруднено движение поездов: что известно об изменениях и задержаниях рейсов
Несколько рейсов, в том числе в Киев, пришлось отменить.
Утром 8 октября в результате российских атак затруднено движение поездов Нежинского направления. Некоторые рейсы курсируют по измененным маршрутам. Некоторые поезда задерживаются в пути.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В частности, из-за вражеских обстрелов поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород - Харьков задерживаются на два часа.
Измененным маршрутом будут курсировать следующие поезда:
№46 Ужгород — Харьков,
№113 Харьков — Львов,
№786 Киев - Терещенская,
№116 Киев — Сумы,
779 Сумы - Киев.
787 Терещенская - Киев.
Сегодня временно не будут курсировать поезда:
№6901 Носовка — Киев (Северная)
№6903 Нежин — Киев-Волынский
№6907 Нежин - Киев (Северная)
№6909 Нежин - Киев (Северная)
№6674 Немешаево — Святошино.
В течение дня по измененному маршруту будут следовать региональные рейсы:
№895 Конотоп — Фастов
№892/891 Фастов — Славутич
Как сообщалось, из-за ситуации в безопасности "Укрзализныця" приостановила и отменила поезда на одном направлении. В Полтавской области произошли изменения в движении поездов. В частности, некоторые пригородные рейсы не будут курсировать.