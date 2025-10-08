ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
845
Время на прочтение
1 мин

В одной из областей затруднено движение поездов: что известно об изменениях и задержаниях рейсов

Несколько рейсов, в том числе в Киев, пришлось отменить.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Укрзализныця.

Укрзализныця. / © Укрзализныця

Дополнено новыми материалами

Утром 8 октября в результате российских атак затруднено движение поездов Нежинского направления. Некоторые рейсы курсируют по измененным маршрутам. Некоторые поезда задерживаются в пути.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, из-за вражеских обстрелов поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород - Харьков задерживаются на два часа.

Измененным маршрутом будут курсировать следующие поезда:

  • №46 Ужгород — Харьков,

  • №113 Харьков — Львов,

  • №786 Киев - Терещенская,

  • №116 Киев — Сумы,

  • 779 Сумы - Киев.

  • 787 Терещенская - Киев.

Сегодня временно не будут курсировать поезда:

  • №6901 Носовка — Киев (Северная)

  • №6903 Нежин — Киев-Волынский

  • №6907 Нежин - Киев (Северная)

  • №6909 Нежин - Киев (Северная)

  • №6674 Немешаево — Святошино.

В течение дня по измененному маршруту будут следовать региональные рейсы:

  • №895 Конотоп — Фастов

  • №892/891 Фастов — Славутич

Как сообщалось, из-за ситуации в безопасности "Укрзализныця" приостановила и отменила поезда на одном направлении. В Полтавской области произошли изменения в движении поездов. В частности, некоторые пригородные рейсы не будут курсировать.

Дата публикации
Количество просмотров
845
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie