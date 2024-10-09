В одной из популярных стран ЕС украинским беженцам не будут предоставлять бесплатное жилье

Правительство Ирландии разрабатывает предложения, чтобы новоприбывшим беженцам из Украины не предоставлять бесплатное жилье. Новое правило начнет действовать с марта 2025 года.

Об этом информирует The Irish Times.

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Таким образом, чиновники хотят стимулировать украинских беженцев самостоятельно арендовать жилье. Также эта цель — сократить количество украинцев, проживающих в бюджетных помещениях в течение ближайших месяцев.

"Другие варианты, которые рассматривают чиновники, включают введение нового правила максимального пребывания, сосредоточенного на выезде сначала украинцев, которые находятся в государственном жилье дольше всего", — отметили в издании.

В информационном агентстве напомнили, что на прошлой неделе Кабинет министров сообщил о проверке для уменьшения количества остающихся в государственных помещениях украинцев и стимулирования переезда к самостоятельной жизни.

"Рассматриваемые меры обсуждались высокопоставленными должностными лицами, но еще не были широко распространены среди министров и не обсуждались комитетом Кабинета министров по вопросам Украины, который занимается размещением соискателей убежища и беженцев", — добавили в The Irish Times.

Напомним, еврокомиссар ответил, есть ли разница между беженцами из западных и восточных регионов Украины.

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