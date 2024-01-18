В одной из приграничных областей на севере Украины вводятся ограничения: что произошло

Комендантский час останется без изменений – с 00 до 4 утра.

В Черниговской области в 5-ти километровой зоне вводятся ограничения.

Соответствующее решение принял Совет обороны Черниговской области, об этом сообщил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

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По его словам, на территории области в целях безопасности местных жителей в 5-ти километровой зоне у границы Госпогранслужба усилит режим контроля за передвижением гражданских. Также будет действовать запрет на продажу алкоголя – с 22:00 до 9:00 (для торговых сетей и заведений питания).

Комендантский час без изменений – с 00 до 4 утра.

Напомним, недавно Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев призвал эвакуироваться жителей приграничных районов севера Украины.

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