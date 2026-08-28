В одной из сетей супермаркетов ограничили продажу продуктов: что известно

Продукты / © Pixabay

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С 28 августа сеть супермаркетов «АТБ» ввела новые правила продаж многих базовых продуктов питания. Купить крупную партию товара теперь невозможно ни на кассе, ни по интернет-заказу.

Об этом сообщает «Суспільне».

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В торговых залах у полок с определенными категориями товаров разместили информационные сообщения: «Не более 6 шт/кг в одном чеке».

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Аналогичный алгоритм действует и на официальном сайте супермаркета: при оформлении онлайн-покупки система просто не позволяет добавить в виртуальную корзину более шести единиц лимитированной продукции.

Новые ограничения распространяются на следующие товары:

мясные и рыбные консервы;

подсолнечное масло;

крупы и макаронные изделия;

сахар и соль;

яйца;

уксус;

хлопья и продукты быстрого приготовления;

сода, крахмал и товары для выпечки.

В комментарии представитель сети «АТБ» подчеркнул, что никакой нехватки продуктов нет. По его словам, ограничение является вынужденным шагом против спекулянтов. Искусственный ажиотаж вокруг продуктов создают продавцы, которые массово скупают товары крупными партиями с целью их дальнейшей перепродажи.

Напомним, осия уничтожает продовольственные склады в Украине. Несмотря на потери до 90% мощностей на отдельных объектах, угрозы системного дефицита базовых продуктов отсутствуют. Рынок адаптируется к новым вызовам.

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