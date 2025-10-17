ТСН в социальных сетях

Украина
168
2 мин

В одной из школ Киева запрещены родительские чаты в Viber: нарушение грозит отчислением ученика

Основательница учебного заведения считает, что обсудить вопросы, касающиеся учебного процесса, можно только при участии педагога.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Общение в Viber

Общение в Viber / © Reuters

Родителям учеников, которые учатся в частной Новопечерской школе Киева, запрещено создавать чаты в Viber без участия представителя учебного заведения. Нарушение этого запрета грозит отчислением ученика из школы, где годовая плата за обучение начинается от 11 тысяч долларов.

Основательница этого учебного заведения и общественной организации «Освитория» Зоя Литвин объяснила такие строгие требования в интервью журналистке Маричке Падалко.

По ее словам, отсутствие неформальных родительских чатов помогает избегать конфликтов, сплетен и стресса среди родителей.

Зоя Литвин отметила, что качественно обсудить вопросы, касающиеся учебного процесса, можно только при участии педагога, если же у родителей есть замечания или вопросы — они могут прийти в школу и пообщаться лично.

«Если родители создают чат и делают это без учителя, значит, они могут что-то не то там обсуждать», — отметила основательница школы.

Она добавила, что в Новопечерской школе запрещены подарки для учителей, что может быть одной из тем обсуждений в родительских чатах. Ученики могут дарить учителю только собственноручно изготовленные открытки.

Зоя Литвин отметила, что такие же строгие требования существуют в других учебных заведениях на Западе, в частности, в Стэнфордском университете, где ее знакомым также запрещали создавать любые группы без участия представителей этого заведения.

Напомним, ранее в Сети возник скандал из-за учебных материалов «Новой украинской школы» (НУШ). В частности, в учебнике за авторством Александры Савченко был помещен QR-код для изучения колыбельной, который вел на частный Youtube-канал с видео сомнительного качества.

