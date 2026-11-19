Нидерланды отменят временную защиту для украинцев / © Associated Press

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После завершения действия Директивы ЕС о временной защите беженцы из Украины смогут оставаться в Нидерландах еще три года. Для этого будет введено переходное разрешение. Также украинцам будут предлагать помощь с возвращением домой или переход на разрешение на работу или учебу.

Об этом заявил представитель программной дирекции по делам перемещенных лиц из Украины (PD Oek) при Министерстве юстиции и безопасности Нидерландов Эрик Клавер.

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Действие Директивы ЕС о временной защите истекает 4 марта 2028 года. Эрик Клавер объяснил сценарии действий для украинцев.

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Добровольный возврат

Правительство продолжит поддерживать тех, кто примет решение вернуться домой. Служба репатриации и выезда бронирует для таких граждан авиабилеты в Польшу, откуда они самостоятельно направляются в Украину.

Однако в правительстве учли, что массовый возврат возможен только после окончания войны. Поэтому большинство украинцев в ближайшее время будут оставаться в Нидерландах.

Разрешение на работу или обучение

Власти будут поощрять украинцев оформлять стандартные виды на жительство – на основании работы, обучения или воссоединения семьи. Однако есть существенное препятствие: по действующим правилам, для граждан стран вне ЕС рабочий вид требует высокого уровня дохода и теоретического образования. Хотя почти все украинские беженцы в Нидерландах трудоустроены, большинство работают на низкооплачиваемых работах.

Поэтому власти Нидерландов рассматривают возможность адаптации условий получения разрешения на работу специально для украинцев.

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Переходный документ на 3 года

Во избежание массового представления заявлений на убежище и длительных проверок, для украинцев предлагают ввести временный переходный документ сроком действия на 3 года (transitiedocument). Он будет предоставляться автоматически на следующих условиях:

отзыв заявления о предоставлении убежища;

отсутствие угрозы общественному порядку;

после истечения трехлетнего срока – возвращение в Украину или переход на рабочий или учебный вид;

вместо специальных выплат и медицинской страховки по системе RTB – общая система социального обеспечения Нидерландов. Таким образом те, кто не может самостоятельно зарабатывать на жизнь, будут получать стандартную социальную помощь наравне с гражданами Нидерландов, а остальные будут самостоятельно оформлять медицинское страхование;

постепенное сворачивание работы центров временного размещения и переезд украинцев в собственное или съемное жилье.

Следует отметить, что план PD Oek – это еще не окончательное решение. Разработанные Министерством юстиции и безопасности законопроекты должны пройти общественные консультации, экспертизу Государственного совета и голосование в парламенте. В то же время ведомство уже ведет подготовительную работу с муниципалитетами и проводит информационные встречи для украинской общины.

Напомним, что суд Европейского Союза в Люксембурге постановил, что правительство Нидерландов должно рассмотреть около 140 тыс. заявлений на убежище, поданных украинскими беженцами. Такое решение может создать значительную дополнительную нагрузку на нидерландскую бюрократическую систему, которая уже работает на грани своих возможностей.

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