Украина
4179
В одной из стран ЕС признали украинские водительские права

Соглашение с Латвийской Республикой особенно важно в условиях миграционных процессов, связанных с войной РФ против Украины.

Богдан Скаврон
Водительские права

Водительские права / © МВС

Латвия стала еще одной страной мира, в которой на полноправной основе признают украинское водительское удостоверение и внедряют процедуру его обмена без сдачи дополнительных экзаменов.

Об этом сообщили в МВД Украины.

В сообщении отметили, что соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений имеет особое значение в условиях миграционных процессов, вызванных войной России против Украины, когда значительное количество украинских граждан вынужденно находится за рубежом, в частности в Латвийской Республике.

«Это уже шестое такое соглашение. Напомню, что соответствующие договоренности действуют с Испанией, Италией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Литвой и Турцией», — отметил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

По его словам, в последние годы Украина обеспечила существенный и динамичный прогресс в минимизации коррупционных рисков, связанных с получением водительского удостоверения.

«Такие системные изменения непосредственно способствуют повышению безопасности дорожного движения и укрепляют доверие международных партнеров к уровню знаний и навыков украинских водителей», — подчеркнул Драпятый.

Напомним, сервис «еЧерга» для пересечения границы в Украине готовится к масштабному обновлению, которое коснется как обычных путешественников, так и профессиональных перевозчиков. Уже в июне планируется запуск электронной очереди для частных легковых автомобилей.

