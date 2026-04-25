В одной из стран ЕС признали украинские водительские права

Латвия стала еще одной страной мира, в которой на полноправной основе признают украинское водительское удостоверение и внедряют процедуру его обмена без сдачи дополнительных экзаменов.

Об этом сообщили в МВД Украины.

В сообщении отметили, что соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений имеет особое значение в условиях миграционных процессов, вызванных войной России против Украины, когда значительное количество украинских граждан вынужденно находится за рубежом, в частности в Латвийской Республике.

«Это уже шестое такое соглашение. Напомню, что соответствующие договоренности действуют с Испанией, Италией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Литвой и Турцией», — отметил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

По его словам, в последние годы Украина обеспечила существенный и динамичный прогресс в минимизации коррупционных рисков, связанных с получением водительского удостоверения.

«Такие системные изменения непосредственно способствуют повышению безопасности дорожного движения и укрепляют доверие международных партнеров к уровню знаний и навыков украинских водителей», — подчеркнул Драпятый.

