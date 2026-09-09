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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В одной из стран ЕС сделали заявление о возвращении украинских мужчин домой: подробности

Украинские мужчины призывного возраста в Германии, по мнению главы МИД страны, должны задуматься о возвращении в Украину.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Беженцы.

Беженцы. / © ТСН

Украинские мужчины призывного возраста, которые находятся в Германии, должны вернуться в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, пишет Reuters.

По его словам, Берлин готов помочь Киеву идентифицировать находящихся на территории ФРГ военнообязанных граждан Украины. В частности, Германия может предоставить Киеву соответствующие данные.

«В конце концов мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные выплаты или кто здесь зарегистрирован, и кто имеет статус резидента», — сказал он.

Кроме того, Вадефуль заявил, что Украина должна активнее покупать оружие у немецких оборонных компаний, ведь ФРГ является самым большим донором. По словам министра, Берлин ожидает, что оборонно-промышленный комплекс страны примет участие в закупках.

Он подчеркнул, что это также важно объяснить немецким налогоплательщикам. Пока они «не совсем удовлетворены» объемами заказов, получаемых предприятиями.

«Меньше всего, что вы можете сделать, — обеспечить участие немецкой оборонной промышленности во всех закупочных мероприятиях», — заявил Вадефуль.

Как сообщалось, три категории украинцев в ЕС могут столкнуться с депортацией. В частности, речь идет о людях, незаконно попавших на территорию Шенгенской зоны, а также о людях, попавших в ЕС с использованием поддельных документов.

Заметим, что в Чехии уже начали отказывать мужчинам из Украины. Десятки граждан мужского пола не смогли получить временную защиту, потому что не предоставили подтверждение выполнения воинского долга перед Украиной.

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