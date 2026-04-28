В одной из стран изменили правила выплат на детей: часть украинцев может лишиться помощи

Во Франции с 1 марта 2026 г. ввели новые правила начисления семейных выплат. Да, некоторые украинские семьи со статусом временной защиты могут потерять часть помощи.

Об этом сообщает государственный фонд семейных пособий Caisse d'Allocations Familiales (CAF).

Что известно о нововведениях

Главное нововведение – сокращение периода получения выплат: если раньше их насчитывали в возрасте ребенка от 14 до 20 лет, то теперь фактически – только с 18 лет. Изменения касаются семей с, по меньшей мере, двумя детьми, которым исполнилось 14 лет после 1 марта 2026 года.

Размер пособия зависит от доходов семьи и может составлять 18,88, 37,77 или 75,53 евро в месяц. Во французском фонде подчеркивают, что это всеобщее обновление системы социальной поддержки, которое касается всех семей, а не только украинцев.

До какого возраста выплачивается помощь

Все зависит от состава семьи.

для семей с тремя или более детьми выплата доплаты прекращается в месяц, когда ребенку исполняется 20 лет;

для семей с двумя детьми выплата доплаты прекращается, когда старшему ребенку исполняется 20 лет, то есть в месяц, когда истекает право на семейные пособия.

В то же время украинцы со статусом временной защиты и дальше могут получать эти выплаты, если отвечают установленным критериям — в частности, относительно доходов, состава семьи, работы и условий проживания.

Ранее в Германии ужесточили правила соцвыплат, из-за чего часть украинцев может лишиться помощи . Она будет отменена тем, кто отказывается от предложенной работы или не выполняет требования центров занятости.

