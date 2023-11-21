В одной из воинских частей аудит Минобороны разоблачил аферу по отмыванию почти 40 млн гривен

В Минобороны выявили нарушения в одной из воинских частей почти на 40 миллионов гривен. Возбуждено уголовное производство.

Служба внутреннего аудита Минобороны по сотрудничеству с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области. Были обнаружены нарушения, которые привели к ущербу государству на сумму 38,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, самое масштабное из четырех нарушений – безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 миллиона гривен убытков.

Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, что существенно изменяло условия договора. Из — за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

К тому же, в период с октября 2022 по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным, большинство из них в воинские части не поставлялись, а накапливались на складах. Военным отдали не более 15% от закупленных.

Также установлены другие нарушения на общую сумму 1,7 миллионов гривен. Кроме того, во время проверки службы внутреннего аудита Минобороны действиям аудиторов пытались препятствовать.

Относительно нарушений должностных лиц, в частности командира воинской части, повлекших потери из государственного бюджета, решением руководства Минобороны материалы переданы в правоохранительные органы.

"Мы продолжим систематически выявлять ошибки и нарушения. Это системная и бескомпромиссная работа. К препятствиям действиям внутреннего аудита относимся по закону как к правонарушению. Нам нужен сильный организационный иммунитет от финансовых злоупотреблений", — прокомментировал ситуацию заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

Напомним, в Министерстве обороны Украины признали, что некоторые в Украине получают липовые боевые выплаты с якобы службу на передовой, и заявили, что будут исправлять такую несправедливость.

Читайте также: