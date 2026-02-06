В одной из западных областей аварийные отключения света: что случилось

Отключение света / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Из-за сильного обледенения линий электропередач в Тернопольской области начались аварийные отключения света. По состоянию на утро десятки населенных пунктов оказались в темноте.

Об этом сообщила Тернопольская ОВА.

В Тернопольской области из-за обледенения линий электропередач произошли аварийные обесточивания.

По состоянию на утро повреждены 27 линий электропередач напряжением 10 кВ, из которых 16 подверглись частичным отключениям. Без света остались 65 населенных пунктов, в том числе 42 — частично.

Электроснабжение ограничено для 8450 потребителей, а объем недопоставленной мощности достигает 4,8 МВт.

Аварийные бригады энергетиков работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

К слову, накануне «Укрэнерго» предупредило, что 6 февраля из-за дефицита мощности после российских атак будут действовать круглосуточные графики отключений света для населения и ограничения для бизнеса по всей стране. Ситуация остается сложной, поскольку генерация не покрывает потребности потребителей, поэтому диспетчеры вынуждены принудительно балансировать систему для предотвращения аварий. Точные графики по адресам следует проверять на официальных ресурсах облэнерго.