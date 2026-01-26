В одной из западных областей аварийные отключения света: что случилось и какая ситуация в других регионах

Отключение света в Украине / © ТСН.ua

Сильный ветер и налипание мокрого снега вызвали массовые повреждения электросетей в Тернопольской области. Сейчас в отдельных населенных пунктах введены аварийные отключения света.

Об этом сообщило АО «Тернопольоблэнерго».

Аварийные отключения света на Тернопольщине

Из-за осложнения погодных условий — шквальные порывы ветра, налипание мокрого снега и обледенение электролиний — на Тернопольщине зафиксированы аварийные повреждения сетей. В результате в отдельных населенных пунктах произошли аварийные отключения электроснабжения.

Аварийно-выездные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии всем потребителям.

В «Тернопольоблэнерго» призвали граждан быть особенно внимательными вблизи деревьев и линий электропередач. В случае обнаружения оборванного провода, необходимо немедленно обратиться в кол-центр по телефону 0-800-40-90-40. Подходить к такому проводу ближе чем на 8 м — смертельно опасно.

Непогода на Тернопольщине

Ситуация со светом 26 января в других областях Украины

Как сообщил 26 января первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, из-за ночных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались часть потребителей в Харьковской и Донецкой областях. Сейчас там продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В столице и Киевской области ситуация с электроснабжением остается напряженной из-за существенного дефицита электроэнергии. Действуют экстренные отключения, а возвращение к прогнозируемым графикам почасового ограничения возможно только после стабилизации работы энергосистемы.

По всей Украине введены графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса. В отдельных регионах вынужденно применяют аварийные отключения. Основной причиной таких мер являются последствия массированных атак на электростанции и объекты передачи и распределения электроэнергии.

В прифронтовых и приграничных районах часть потребителей остается без света длительное время, поскольку восстановительные работы затруднены постоянными боевыми действиями. Кроме того, из-за сложных погодных условий обесточены некоторые населенные пункты в Киевской и Тернопольской областях, где ремонтные бригады уже работают над ликвидацией повреждений.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что в результате российских ударов и непогоды по состоянию на утро 26 января в стране действуют графики отключений. Самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой и Харьковской областях, где продолжаются восстановительные работы, а также в Киевской и Тернопольской областях из-за непогоды. В «Укрэнерго» призвали граждан максимально экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы.