В одной из западных областей ряд сел может остаться без газа: что известно

Газ.

В Закарпатье без газоснабжения могут остаться 17 населенных пунктов. Вблизи села Гетиня Береговского района паводок подмыл сопротивление газопроводу. В регионе из-за резкого таяния снега поднялся уровень воды в Тысе.

Об этом сообщили в Закарпатской областной военной администрации.

Конструкция существенно наклонена. Власти подчеркивают, что именно это угрожает стабильному газоснабжению для почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах: Гетиня, Сасово, Дяково, Петрове, Бобове, Чепа, Чернотисово, Дюла, Холмовец, Дивычне, Затысивка, Великая Паладь, Заболоття, Братово, Окли, Окли Гедь и Клиново.

«Профильные службы уже устраивают насыпь через Тысу, чтобы спецтехника могла добраться до опоры. Параллельно специалисты прорабатывают несколько инженерных решений: от временной перемычки до сложного бурения новой линии под руслом реки. Поскольку эти варианты нуждаются в значительных ресурсах и времени, специалисты прорабатывают их одновременно», — отметили в ОВА.

В ОВА подчеркивают: оказавшиеся под угрозой населенные пункты будут иметь бесперебойное энергопитание. Графики отключения света не будут действовать на период ремонтных работ.

В то же время, жителям рекомендуют подготовиться к альтернативному печному отоплению, если есть такая возможность, а также использование сжиженного газа для бытовых нужд.

Как сообщалось, из-за повышения температуры западные регионы страдают от таяния снега и угрозы подтопления. На Закарпатье появились ледяные глыбы на реках. По информации ГСЧС, на реках началось разрушение ледового покрова и наблюдается повышение уровня воды.

