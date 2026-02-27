В одной стране планируют изменить правила для украинцев: кому не предоставят убежище

Украинские беженцы / © Getty Images

Правительство Дании планирует существенно пересмотреть условия предоставления временной защиты украинцам. В апреле на рассмотрение парламента будет вынесен законопроект, который предлагает прекратить автоматическое предоставление убежища выходцам из регионов, что считаются менее пострадавшими от боевых действий, а также ужесточить требования к мужчинам мобилизационного возраста.

Территориальные ограничения

Согласно предложению, вновь прибывшие лица из 14 областей Украины больше не смогут получать специальный статус защиты на общих началах. В список «более безопасных» регионов вошли области:

Черкасская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая;

Кировоградская, Киевская (кроме столицы), Львовская;

Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая;

Волынская, Закарпатская и Житомирская.

Новые правила для мужчин

Законопроект предусматривает отказ в праве на проживание мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Исключение будут сделаны только для тех, кто сможет документально подтвердить официальное освобождение от военной службы в Украине.

Отдельные условия предлагаются для молодых людей: заявители в возрасте до 23 лет смогут получить разрешение только до достижения этого возраста. Продление статуса после 23 лет станет невозможным без справок об освобождении от мобилизации.

Правительство Дании отмечает, что новые правила не будут иметь обратную силу. Украинцы, которые уже получили разрешение на проживание согласно специальному закону до вступления в силу изменений, смогут и дальше находиться в стране на текущих условиях.

