В одну из областей возвращаются отключение электричества: график

Пока энергетики устраняют последствия прилетов, в Харькове и области вводят график отключения света.
После массированных российских атак в Харьковской области вводят почасовые отключения электроэнергии.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
График почасовых отключений электроэнергии в период с 25 по 31 марта для Харькова:
- Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.
- Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00.
- Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00
- Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.
График почасовых отключений электроэнергии в период с 25 по 31 марта для Харьковской области:
- Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00.
- Змиевская ТГ, Балаклеевская ТГ: с 11:00 до 13:00.
- Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00.
- Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.
В ОВА объяснили, что это вынужденный временный шаг. Он нужен для того, чтобы большее количество жителей области имело свет, а предприятия могли работать.
"Специалисты продолжают ликвидировать последствия прилетов, круглосуточно ремонтировать инфраструктуру после обстрелов врага", — заверил Синегубов.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российская массированная атака по объектам энергетики в Харькове нанесла серьезные разрушения: разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ.
Напомним, что 22 марта по Харьковской области россияне нанесли один из самых больших по своей массированности и интенсивности удар по энергоинфраструктуре. Харьков оказался в режиме блэкаута.
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