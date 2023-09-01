В одом из школьных предметов произойдут изменения в условиях войны — министр образования

В школьной дисциплине "Защита Украины" в этом учебном году будет обновлена практическая составляющая.

Министр образования и науки Оксен Лесной объяснил необходимость такого шага в эфире национального телемарафона.

По его словам, это обусловлено не столько адаптацией к условиям военного положения, как потребностью предоставить школьникам прикладные и практические навыки, актуальные сегодня для общества. Речь идет прежде всего о собственной безопасности и помощи ближнему в критической ситуации.

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“Они [школьники] находятся в том же информационном поле, что и взрослые люди. И мы сегодня понимаем, что они так же примеряют на себя роли взрослых... как бы они поступили в этих критических ситуациях. Поэтому [будет] домедицинская помощь, которую мы интегрируем в дисциплину "Защита Украины". Поэтому - минная безопасность, потому что эта угроза у нас будет еще десятилетиями сохраняться... Поэтому ориентировка на пространстве, потому и дроны, поэтому много других составляющих, которые могут быть полезны не только в контексте войны", — пояснил Лесной.

Напомним, ранее министр образования и науки Оксен Лисовой отметил, что для изменения системы образования в Украине нужно постоянно заниматься трансформацией сразу всех отраслей — речь идет, в частности, о дошкольном, общем среднем образовании и старшей школе.

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