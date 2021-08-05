В Офисе Генерального прокурора рассекретят материалы расследования Иловайской трагедии

Генпрокурор Ирина Венедиктова обещает обнародовать секретные документы еще в августе — к седьмой годовщине трагических событий.

Во время боев за Иловайск и выхода из окружения в августе 2014 года погибло 368 украинских военных, еще 430 были ранены. Украинские правоохранители до сих пор проводят расследование обстоятельств их гибели. О том, когда будут обнародованы секретные материалы этого расследования, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Накануне седьмой годовщины Иловайской трагедии Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с родственниками погибших воинов. Она сообщила, что сейчас согласовываются юридические нюансы между Службой безопасности Украины, Офисом Генерального прокурора и Министерством обороны, после чего материалы расследования обстоятельств Иловайской трагедии будут обнародованы.

Также читайте Украина направила в Гаагу материал по Иловайской трагедии и обороне Донецкого аэропорта

По ее словам, расследование тех событий продвигаются в двух направлениях: организация вторжения со стороны России и убийства украинских военных. Также правоохранители проверяют обстоятельства возможного халатного отношения к несению службы лицами из числа руководства антитеррористической операции.

В настоящее время допрошено более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 документов.

Новости Украины: Офис генпрокурора собирается рассекретить данные расследования об иловайской трагедии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку