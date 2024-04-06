Частые командировки генпрокурора: у Костина отреагировали на информацию журналистов

Костин совершил 13 заграничных командировок, из которых три — в США.

Издание УП распространило информацию о том, что в течение 2023 года генпрокурор Андрей Костин пробыл в загранкомандировках более 100 дней, однако в его офисе опровергают данную информацию.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Издание со ссылкой на собственные источники указывает, что генпрокурор был в командировках за границей 103 дня, что с учетом дней отъезда и приезда составляет 0% календарных дней в году.

УП пишет, что половину командировок Костин провел в США, где проживает его супруга.

В Офисе генпрокурора заявили, что в 2023 году Костин совершил 13 заграничных командировок, из которых три — в США.

Там утверждают, что в общей сложности эти поездки длились 79 дней, включая дорогу. Непосредственно за границей генпрокурор провел 51 день за вычетом дороги.

Кроме того, в Офисе генпрокурора заявили, что в Соединенных Штатах он находился 22 полных дня, в частности, он был членом официальной делегации от Украины на Генассамблее ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что дочь генпрокурора Костина, желавшая "домой в Монако", поделилась очередными признаниями.

Кроме того, мы ранее информировали, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, почему не всех депутатов пускают в командировку.

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