В Офисе Генпрокурора ответили, сколько осужденных уже вступило в ряды ВСУ

В частности, предусмотрено новое основание условно-досрочного освобождения осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

В настоящее время 775 осужденных вступили в ряды ВСУ. В суд подано 2402 ходатайства осужденных по условно-досрочному освобождению от отбывания наказания для прохождения военной службы. При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 ходатайства.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Как отмечается, больше всего осужденных, изъявивших желание встать на защиту государства, отбывают наказание в учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях.

"С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину многие осужденные искренне желали реализовать свое право защищать Родину в рядах ВСУ. Однако законодательный механизм реализации этого права отсутствовал. 17 мая 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины Закон Украины, которым урегулирован порядок реализации прав осужденных на их непосредственное участие в обороне нашего государства", – говорится в сообщении.

Ранее в Минюсте сообщили, что в Украине уже более 600 заключенных вышли из тюрем и присоединились к Вооруженным силам в рамках мобилизации. Осужденные, изъявившие желание присоединиться к Силам обороны Украины, станут штурмовиками.

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