В Офисе генпрокурора прокомментировали намерения экстрадировать россиянина, которого задержали в Праге за участие в аннексии Крыма

В Офисе генпрокурора прокомментировали намерения экстрадировать россиянина, которого задержали в Праге за участие в аннексии Крыма

Россиянина Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.

Офис генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче задержанного в Чехии гражданина РФ Александра Франчетти. Задержанный, как считают, мог быть одним из активных участников событий, которые предшествовали незаконной аннексии украинского Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"12 сентября 2021 года Офису генерального прокурора стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ по запросу Украины. Сегодня Офис генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и силу процессуальных решений в уголовном производстве", — говорится в сообщении.

Как стало известно, Офис генпрокурора обратился в Министерство юстиции Чехии еще в августе 2020 года с запросом так называемой "прокуратуры Крыма и Севастополя" о выдаче россиянина.

Орган досудебного расследования разыскивает его для привлечения к уголовной ответственности за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер".

Напомним, 12 сентября, в аэропорту Праги задержали гражданина России, который может быть причастен к оккупации Крыма в 2014 году. Арест провели по требованию Украины. Речь идет о активисте так называемой "Крымской весны" Александра Франчетти.

Как сообщает центр "Миротворец ", в 2014 году Франчетти приехал в Севастополь, вступил в состав незаконного формирования "Оборона Севастополя". Вскоре он организовал другое НЗФ — "разведгруппу" Северный ветер ". Занимался террором проукраинского населения полуострова. Франчетти долгое время живет в Праге и сейчас работает там фитнес-тренером.

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