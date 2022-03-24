В Офисе генпрокурора Украины назвали количество детей, погибших в результате войны с Россией

Больше всего детей пострадали в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 128 детей.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

По состоянию на утро 24 марта 2022 года в Украине погибли 128 детей, более 170 ранены.

Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 43, Донецкой – 43, Черниговской – 32, Николаевской – 24, городе Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.

В Мариуполе под завалами обстрелянного оккупантами дома обнаружено тело 11-летней гимнастки Екатерины. Маленькая спортсменка не раз побеждала в соревнованиях.



11 марта 2022 года во время эвакуации гражданского населения в с. Победа Броварского района Киевской области военными РФ было применено оружие по колонне автомобилей, в результате чего был убит 13-летний парень.



13 марта 2022 года в г. Буче Киевской области военнослужащими вооруженных сил РФ безжалостно расстрелян автомобиль, в котором находилась семья, мать и двое детей 4 и 9 лет погибли.



В Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с тяжелыми ранениями в результате обстрелов военными РФ доставлены 9 детей из г. Мариуполя и г. Северодонецка.

В результате обстрелов оккупантов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Среди учебных заведений получили повреждения и разрушения более 230 школ и 155 детских садов. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, разрушены более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Напомним, что в ночь на 24 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар и бомбили запрещенными фосфорными бомбами Луганщину. Погибли не менее четырех человек, из них двое — дети. Шестеро ранены.