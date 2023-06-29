В Офисе президента назвали условие посещения Зеленским саммита НАТО в Вильнюсе

Главный дипломатический советник Игорь Жовква заявил, что Киев ожидает положительного ответа на саммите НАТО 11-12 июля в Вильнюсе относительно заявки на членство в НАТО, которую Украина подала 30 сентября прошлого года.

Президент Владимир Зеленский намерен посетить саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, однако при условии, что Украина получит удовлетворительный результат.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Reuters.

Зеленский не приедет на саммит, если лидеры не проявят "смелость", заявил помощник президента.

"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии", — сказал он.

Также Жовква добавил, что Зеленскому "нет смысла и не будет времени ехать" на саммит в Вильнюс, если там "не будет результата".

Между тем, министр обороны Британии считает, что Украина должна стать членом НАТО без ПДЧ, то есть без выполнения Плана действий по членству.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал: Украина в НАТО будет гарантировать, что в регионе будут царить мир и свобода

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.