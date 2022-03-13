В Офисе президента назвали условие, при котором Украина закончит войну

Если санкции будут продолжаться, то из-за войны с Украиной у России будет очень тяжелое положение, в частности, репутационное и финансовое.

Украина закончит войну, когда Россия выведет об этом свои войска.

Об этом заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Настоящее время".

"Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уходят с территории Украины, освобождая все населенные пункты", – заявил он.

Подоляк добавил, что война с Украиной поставит Россию в тяжелое положение.

"Очевидно, что если все в таком режиме — как сейчас, — позиционная война, плюс самое мощное санкционное давление — будет продолжаться, то у России будет очень тяжелое положение. Не только репутационно и финансово, но и в историческом разрезе будет крайне тяжелая ситуация", — заявил советник главы ОП.