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В Офисе президента назвали условие, при котором Украина закончит войну

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В Офисе президента назвали условие, при котором Украина закончит войну

Офис Президента Украины

Если санкции будут продолжаться, то из-за войны с Украиной у России будет очень тяжелое положение, в частности, репутационное и финансовое.

Украина закончит войну, когда Россия выведет об этом свои войска.

Об этом заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Настоящее время".

"Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уходят с территории Украины, освобождая все населенные пункты", – заявил он.

Подоляк добавил, что война с Украиной поставит Россию в тяжелое положение.

"Очевидно, что если все в таком режиме — как сейчас, — позиционная война, плюс самое мощное санкционное давление — будет продолжаться, то у России будет очень тяжелое положение. Не только репутационно и финансово, но и в историческом разрезе будет крайне тяжелая ситуация", — заявил советник главы ОП.

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